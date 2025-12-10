В парламенте обсудили необходимость принятия нового закона о работодателях
Милли Меджлис
- 10 декабря, 2025
- 12:55
В Милли Меджлисе предложено разработать новый закон о работодателях.
Как передает Report, об этом сообщил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на заседании парламентского Комитета по труду и социальной политике.
По его словам, несмотря на мнение экспертов о достаточности действующего Трудового кодекса, международные организации рекомендуют принять отдельный закон, регулирующий вопросы, связанные с работодателями.
