В парламенте обсудили необходимость принятия нового закона о работодателях

В Милли Меджлисе предложено разработать новый закон о работодателях.

Как передает Report, об этом сообщил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на заседании парламентского Комитета по труду и социальной политике.

По его словам, несмотря на мнение экспертов о достаточности действующего Трудового кодекса, международные организации рекомендуют принять отдельный закон, регулирующий вопросы, связанные с работодателями.