    Milli Məclisdə işəgötürənlər haqqında yeni qanunun qəbulu təklif olunub

    Milli Məclis
    • 10 dekabr, 2025
    • 12:07
    Milli Məclisdə işəgötürənlər haqqında yeni qanunun qəbulu təklif olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin bugünkü iclasında deyib.

    O qeyd edib ki, bu məsələ beynəlxalq təşkilatların mövqeyidir:

    "Mütəxəssislər Əmək Məcəlləsi yetərli olduğunu desə də, beynəlxalq təşkilatlar işəgötürənlər haqqında əlavə qanunun olmasını tövsiyə edirlər".

