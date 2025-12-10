Milli Məclisdə işəgötürənlər haqqında yeni qanunun qəbulu təklif olunub
Milli Məclis
- 10 dekabr, 2025
- 12:07
Milli Məclisdə işəgötürənlər haqqında yeni qanunun qəbulu təklif olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin bugünkü iclasında deyib.
O qeyd edib ki, bu məsələ beynəlxalq təşkilatların mövqeyidir:
"Mütəxəssislər Əmək Məcəlləsi yetərli olduğunu desə də, beynəlxalq təşkilatlar işəgötürənlər haqqında əlavə qanunun olmasını tövsiyə edirlər".
Son xəbərlər
12:19
BƏT: Rəqəmsal əmək platformaları ilə bağlı yeni beynəlxalq konvensiya hazırlanırBiznes
12:18
Vüqar Bayramov: İşləyən vətəndaşların 64 %-nin əmək müqaviləsi yoxdurMilli Məclis
12:18
Foto
Azərbaycandan Türkiyəyə 594 milyon kVt/saat elektrik enerjisi ixrac edilibEnergetika
12:16
Lavrov: Rusiya və ABŞ arasında Ukrayna münaqişəsi üzrə razılaşma əldə edilibRegion
12:15
SOCAR rəsmisi: "Qərarları süni intellektə tam həvalə etmək təhlükəlidir"İKT
12:12
Yağışlı hava sabah da davam edəcək - PROQNOZEkologiya
12:12
Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
12:12
Portuqaliyalı mütəxəssis: "İmişli"nin oyunu və nəticələri tənqidçilərə ən yaxşı cavabdır" - MÜSAHİBƏFutbol
12:07