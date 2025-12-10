TÜİB: Обсуждаются новые инвестиционные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре
Бизнес
- 10 декабря, 2025
- 12:47
В Карабахе и Восточном Зангезуре обсуждаются новые инвестиционные проекты, которые помогут обеспечить работой от 5 до 10 тысяч человек.
Как передает Report, об этом заявил председатель правления TÜİB Хусейн Бейюкфырат на пресс-конференции, посвященной II Азербайджано-турецкому инвестиционному форуму.
По его словам, активные переговоры по ряду проектов уже ведутся. Бейюкфырат отметил, что благоприятные условия, созданные в Азербайджане, включая предоставляемые льготы, открытие новых дорог и оживление Среднего коридора и Шелкового пути, формируют дополнительные преимущества для инвесторов.
Последние новости
13:13
TÜİB: Трудности с тарифами в логистике устраняютсяИнфраструктура
13:12
Фото
Азербайджан экспортировал в Турцию 594 млн кВт•ч электроэнергии за 10 месяцевЭнергетика
13:11
Кыргызстан и Азербайджан обсудили перспективы кооперации в судостроенииИнфраструктура
13:09
Послы ЕС согласовали санкции против 40 танкеров, перевозящих российскую нефтьДругие страны
13:08
Гендиректор IATA: Азербайджан выиграет от перераспределения грузов из Азии в Европу - ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
13:04
Фото
Кыргызстан рассматривает возможность адаптации азербайджанской модели агрострахованияАПК
13:04
Представители МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга совершили визит в АзербайджанВнешняя политика
12:57
SOCAR: Полностью доверять искусственному интеллекту опасноИКТ
12:55