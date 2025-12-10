TÜİB: Обсуждаются новые инвестиционные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре

В Карабахе и Восточном Зангезуре обсуждаются новые инвестиционные проекты, которые помогут обеспечить работой от 5 до 10 тысяч человек.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления TÜİB Хусейн Бейюкфырат на пресс-конференции, посвященной II Азербайджано-турецкому инвестиционному форуму.

По его словам, активные переговоры по ряду проектов уже ведутся. Бейюкфырат отметил, что благоприятные условия, созданные в Азербайджане, включая предоставляемые льготы, открытие новых дорог и оживление Среднего коридора и Шелкового пути, формируют дополнительные преимущества для инвесторов.