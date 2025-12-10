İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    TÜİB: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni investisiya layihələri müzakirə edilir

    Biznes
    • 10 dekabr, 2025
    • 12:00
    TÜİB: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni investisiya layihələri müzakirə edilir

    Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 5-10 min insanın işlə təmin olunacağı yeni investisiya layihələri müzakirə edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə - Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçiləri İctimai Birliyinin (TÜİB) İdarə Heyətinin sədri Hüseyn Büyükfırat Bakıda keçirilən II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumuna dair mətbuat konfrasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu məsələlərlə bağlı danışıqlar gedir: "Azərbaycandakı imkanlar, tətbiq edilən güzəştlər, xüsusilə yeni yolların açılması, Orta Dəhlizin və İpək Yolunun canlanması yeni üstünlüklər yaradır", - deyə o qeyd edib.

    TÜİB Hüseyn Büyükfırat

