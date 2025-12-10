TÜİB: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni investisiya layihələri müzakirə edilir
10 dekabr, 2025
- 12:00
Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 5-10 min insanın işlə təmin olunacağı yeni investisiya layihələri müzakirə edilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə - Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçiləri İctimai Birliyinin (TÜİB) İdarə Heyətinin sədri Hüseyn Büyükfırat Bakıda keçirilən II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumuna dair mətbuat konfrasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu məsələlərlə bağlı danışıqlar gedir: "Azərbaycandakı imkanlar, tətbiq edilən güzəştlər, xüsusilə yeni yolların açılması, Orta Dəhlizin və İpək Yolunun canlanması yeni üstünlüklər yaradır", - deyə o qeyd edib.
