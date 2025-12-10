Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

    Экология
    • 10 декабря, 2025
    • 12:51
    Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

    11 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Ночью в отдельных частях полуострова возможны ливни. Будет преобладать северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 6-9, днем - 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90, днем - 70-75%.

    В регионах Азербайджана ожидаются переменные осадки, временами ливневого характера, в горных районах выпадет снег. К утру осадки постепенно прекратятся. Днем в большинстве районов осадков не ожидается, не исключается туман. Будет преобладать западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-7, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 4-8 градусов тепла.

    Лента новостей