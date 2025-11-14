İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Region
    • 14 noyabr, 2025
    • 12:11
    Novorossiyskdə PUA hücumundan sonra fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib

    Rusiyanın Novorossiysk şəhərində pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) kütləvi hücumundan sonra fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib.

    "Report"un Rusiya KİV-inə istinadən məlumatına görə, bu barədə şəhərin meri Andrey Kravçenko sosial şəbəkələrdə bildirib.

    "Novorossiysk Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən PUA-larla kütləvi hücuma məruz qalıb. Fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib", - A.Kravçenko yazıb.

    Onun sözlərinə görə, PUA hücumları nəticəsində "Çernomortransneft"in rezervuarı və körpüsünə ziyan dəyib: "Şəhərin infrastrukturuna ziyan dəyib. "Çernomortransneft"in rezervuarı və körpüsü, NUTEP konteyner terminalı zədələnib".

    Ukrayna Rusiya PUA Rusiya-Ukrayna müharibəsi
