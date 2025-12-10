Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Пярвиз Шахбазов: ОТГ становится геополитическим центром и важным актором на мировой арене

    Энергетика
    • 10 декабря, 2025
    • 12:41
    Пярвиз Шахбазов: ОТГ становится геополитическим центром и важным актором на мировой арене

    Организация тюркских государств (ОТГ) становится геополитическим центром и важным актором на мировой арене.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на сегодняшнем 5-м заседании министров энергетики стран ОТГ в Стамбуле.

    По его словам, непоколебимое азербайджано-турецкое единство и стратегический союз находят отражение и в отношениях с другими тюркскими государствами, создавая основу для формирования единого тюркского пространства, что является источником гордости.

    "Стратегическое видение и решительная политика глав государств, направленные на эффективное сотрудничество в широком географическом пространстве от Центральной Азии до Европы, обеспечение развития тюркских государств и дальнейшее укрепление братских уз, еще больше повышают престиж и региональную роль ОТГ. Ярким тому доказательством является то, что на Саммите глав государств ОТГ в Габале была подчеркнута важность выступления тюркских государств как единого центра силы".

