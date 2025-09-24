Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 14:48
    В Новороссийске два человека погибли, трое пострадали из-за атак ВСУ

    Два человека погибли, трое пострадали после атаки ВСУ на центр Новороссийска.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

    "Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск", - сообщил он.

    Обломки беспилотника повредили фасады пяти домов и здания гостиницы "Новороссийск", а также парковки охвачены огнем.

