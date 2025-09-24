В Новороссийске два человека погибли, трое пострадали из-за атак ВСУ
В регионе
- 24 сентября, 2025
- 14:48
Два человека погибли, трое пострадали после атаки ВСУ на центр Новороссийска.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
"Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск", - сообщил он.
Обломки беспилотника повредили фасады пяти домов и здания гостиницы "Новороссийск", а также парковки охвачены огнем.
