    Region
    • 24 sentyabr, 2025
    • 15:02
    Ukraynanın Rusiya ərazisinə hücumu nəticəsində ölən və yaralananlar var

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Novorossiyskin mərkəzinə hücumu nəticəsində iki nəfər həlak olub, üç nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri Krasnodar diyarının qubernatoru Veniamin Kondratyevə istinadən bildirib.

    "Pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə şəhərin mərkəzinə zərbə endirilib. Şəhərin mərkəzi hissəsinə, "Novorossiysk" mehmanxanası ərazisinə hücum edilib", - o qeyd edib.

    Pilotsuz uçuş aparatının qalıqları beş evin və "Novorossiysk" mehmanxanasının fasadını zədələyib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi PUA zərbə
