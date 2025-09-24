Ukraynanın Rusiya ərazisinə hücumu nəticəsində ölən və yaralananlar var
- 24 sentyabr, 2025
- 15:02
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Novorossiyskin mərkəzinə hücumu nəticəsində iki nəfər həlak olub, üç nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri Krasnodar diyarının qubernatoru Veniamin Kondratyevə istinadən bildirib.
"Pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə şəhərin mərkəzinə zərbə endirilib. Şəhərin mərkəzi hissəsinə, "Novorossiysk" mehmanxanası ərazisinə hücum edilib", - o qeyd edib.
Pilotsuz uçuş aparatının qalıqları beş evin və "Novorossiysk" mehmanxanasının fasadını zədələyib.
