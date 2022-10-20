В Николаевской области Украины уничтожены 14 иранских дронов-камикадзе

За сутки ВС России атаковали Николаевскую область Украины дронами-камикадзе иранского производства Shahed. Силами ПВО сбиты 14 дронов.

За сутки ВС России атаковали Николаевскую область Украины дронами-камикадзе иранского производства Shahed. Силами ПВО сбиты 14 дронов.

Об этом передает Report со ссылкой на РБК-Украина.

"Российские войска атаковали Николаевскую область беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВС Украины сбиты 9 дронов. По два беспилотника уничтожены ВМС и Нацгвардией, еще один - Нацполицией Украины", - сказано в сообщении ВСУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в течение месяца ВСУ сбили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет противника.