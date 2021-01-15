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В некоторых школах Грузии возобновятся очные занятия

В некоторых школах Грузии возобновятся очные занятия Дистанционная форма обучения останется в 10 крупных городах Грузии
В регионе
15 января 2021 г. 14:15
В некоторых школах Грузии возобновятся очные занятия

"С 18 января в школах 10 крупных городов Грузии будет возобновлена дистанционная форма обучения".

По сообщению грузинского бюро Report, об этом заявила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта страны Екатерина Дгебуадзе.

По ее словам, занятия в школах других городов и регионов Грузии будут вестись уже в очном формате, то есть ученики будут посещать уроки.

Замминистра отметила, что наряду с общеобразовательными школами Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули, Гардабани, в Аджарии образование также будет вестись в дистанционной форме.

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