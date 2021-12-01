В населенный азербайджанцами регион Грузии назначен новый губернатор

В грузинский регион Квемо Картли (Борчалы), где компактно проживают азербайджанцы, назначен новый губернатор.

В грузинский регион Квемо Картли (Борчалы), где компактно проживают азербайджанцы, назначен новый губернатор.

Как передает грузинское бюро Report, на эту должность назначен 33-летний Георгий Дохтуришвили.

Он работал заместителем Шоты Рехвиашвили, подавшего в сентябре этого года в отставку.

Новый губернатор приступил к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня.

Согласно распространившейся информации, работавший представителем государства в Квемо Картли с 2018 года Шота Рехвиашвили продолжит работу в управлении грузинского министра по вопросам примирения и гражданского равноправия.