В Москве задержан шеф-редактор информагентства Regnum

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Московская полиция задержала шеф-редактора агентства Regnum Юрия Баранчика. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, он был доставлен в районное УВД Москвы.

Как предположили в самом Regnum, задержание Баранчика связано с запросом властей Беларуси. Белорусские власти считают Баранчика "организатором преступной группы".

Баранчика могли задержать в рамках того же дела, по которому в Беларуси проходят корреспонденты агентства Regnum Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Их обвиняют в разжигании межнациональной розни.