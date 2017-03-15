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    В Москве задержан шеф-редактор информагентства Regnum

    Задержание Юрия Баранчика предположительно связано с запросом властей Беларуси

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Московская полиция задержала шеф-редактора агентства Regnum Юрия Баранчика. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, он был доставлен в районное УВД Москвы.

    Как предположили в самом Regnum, задержание Баранчика связано с запросом властей Беларуси. Белорусские власти считают Баранчика "организатором преступной группы".

    Баранчика могли задержать в рамках того же дела, по которому в Беларуси проходят корреспонденты агентства Regnum Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Их обвиняют в разжигании межнациональной розни.

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