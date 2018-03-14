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    В Москве проходит встреча глав МИД Турции и России

    Лавров: Программа встречи будет насыщенной© Report

    Москва. 14 марта. REPORT.AZ/ В Москве началась встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, сообщает российское бюро Report.

    "Программа встречи будет насыщенной. Мы обсудим вопросы экономического взаимодействия, а также ситуацию в Сирии", - заявил С.Лавров.

    По словам главы МИД России, традиционно большое внимание стороны  также уделят положению на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Центральной Азии и в Украине. 

    В свою очередь М.Чавушоглу подчеркнул, что президенты обеих стран обозначили приоритеты сотрудничества.

    "В ходе встречи будут обсуждены все аспекты наших взаимоотношений. Также наша встреча носит подготовительный характер к встрече на высшем уровне, которая пройдет 3 апреля в Анкаре", - добавил турецкий дипломат.

    Наряду с этим глава турецкого внешнеполитического ведомства указал, что сегодняшняя встреча имеет важное значение в преддверии трехстороннего cаммита в формате Россия-Турция-Иран.

    По его словам, данный формат сотрудничества ограничивается не только Сирией.

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