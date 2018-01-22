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    В Москве при пожаре в жилом доме погибли трое

    © РИА Новости / Евгений Биятов

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Три человека погибли, пятерых удалось спасти при пожаре в жилом доме в центре Москвы. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  сообщили в экстренных службах столицы.

    "После пожара в квартире жилого дома по адресу Стрельбищенский переулок, 13 обнаружены тела трех погибших, спасены пять человек, в том числе ребенок", — сказал собеседник агентства.

    Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.

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