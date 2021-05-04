В Москве при пожаре в гостинице погибли три человека

Пожар произошел в гостинице на юго-востоке Москвы, погибли три человека

Пожар произошел в гостинице на юго-востоке Москвы, погибли три человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечает ГУ МЧС по Москве.

Уточняется, что сообщение о пожаре в пятиэтажном кирпичном здании на улице 6-й Кожуховской поступило в 03.27. Со слов администрации, на момент возгорания внутри находились 305 человек, добавили в ведомстве.

"Горение происходило на 1 этаже и частично в коридоре. К сожалению, в результате пожара погибли три человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 04.18 пожар локализовали.