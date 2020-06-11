​В Москве число жертв от коронавируса превысило 3 100

Еще 53 пациента с коронавирусом умерли в Москве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3 138.

Отметим, что в России общее число случаев коронавируса составляет 493 457, умерли 6 358 человека.

SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые обнаружили в конце декабря в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По информации ВОЗ, на сегодняшний день заразилось более семи миллионов человек, свыше 408 тысяч скончались.