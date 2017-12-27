В Москве бывший владелец открыл стрельбу на кондитерской фабрике

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на кондитерской фабрике "Меньшевик" в Москве, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Нападавший - бывший собственник предприятия - заявил журналистам, что у него по поддельным документам отобрали фабрику.

"Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", - говорится в заявлении Следственного комитета России.

В настоящее время "подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании".

Сообщается, что утром на территорию предприятия прибыли судебные приставы для описи имущества, что и вызвало конфликт.

Официальный представитель московской полиции опроверг информацию о захвате заложников.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".