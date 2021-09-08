В московском павильоне "Азербайджан" отметят День города

11 сентября в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве пройдет праздничное мероприятие "Москва-Баку: сердца соединяют", посвященное 874-летию Москвы.

11 сентября в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве пройдет праздничное мероприятие "Москва-Баку: сердца соединяют", посвященное 874-летию Москвы.

Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступает администрация павильона.

В рамках праздника гости смогут посетить выставочно-ярмарочную зону, где ознакомятся с продукцией из Азербайджана, продегустировать легендарный азербайджанский чай. Также у участников мероприятия будет возможность сделать памятные фотографии в специально подготовленной в национальном стиле зоне, попробовать свои навыки на креативно-художественной площадке, где будет предложено раскрасить силуэты Баку и значимые места Москвы.

Помимо этого для гостей праздника выступят национальные танцевальные ансамбли, а музыканты исполнят фольклорные мотивы на инструментах. Также благодаря организованному виртуальному туру по столице Азербайджана и историческим местам республики гости смогут побывать в гостеприимной стране.

Мероприятие продолжится до 12 сентября.