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В московском павильоне "Азербайджан" отметят День города 

В московском павильоне "Азербайджан" отметят День города  11 сентября в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве пройдет праздничное мероприятие "Москва-Баку: сердца соединяют", посвященное 874-летию Москвы.
В регионе
8 сентября 2021 г. 20:51
В московском павильоне Азербайджан отметят День города 

11 сентября в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве пройдет праздничное мероприятие "Москва-Баку: сердца соединяют", посвященное 874-летию Москвы.

Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступает администрация павильона.

В рамках праздника гости смогут посетить выставочно-ярмарочную зону, где ознакомятся с продукцией из Азербайджана, продегустировать легендарный азербайджанский чай. Также у участников мероприятия будет возможность сделать памятные фотографии в специально подготовленной в национальном стиле зоне, попробовать свои навыки на креативно-художественной площадке, где будет предложено раскрасить силуэты Баку и значимые места Москвы.

Помимо этого для гостей праздника выступят национальные танцевальные ансамбли, а музыканты исполнят фольклорные мотивы на инструментах. Также благодаря организованному виртуальному туру по столице Азербайджана и историческим местам республики гости смогут побывать в гостеприимной стране.

Мероприятие продолжится до 12 сентября.

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