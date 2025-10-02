В МИД Турции осудили нападение на флотилию "Сумуд"
- 02 октября, 2025
- 01:57
В Министерстве иностранных дел Турции (МИД) осудили нападение израильских сил в международных водах на суда гуманитарной флотилии "Сумуд", следующей к сектору Газа.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.
В Анкаре выразили надежду, что эта атака не помешает усилиям по достижению прекращения огня в секторе Газа.
"С начала [миссии флотилии] мы сотрудничаем с другими странами, граждане которых входят в ее состав. В этой связи предпринимаются все необходимые шаги для скорейшего освобождения наших граждан и других пассажиров, задержанных израильскими силами безопасности. Также будут приняты правовые меры для привлечения к ответственности виновных в нападении", - подчеркивается в заявлении.
Напомним, что ранее Израиль не разрешил движение флотилии, перевозящей гуманитарную помощь в Газу.