    В МИД Турции осудили нападение на флотилию Сумуд

    В Министерстве иностранных дел Турции (МИД) осудили нападение израильских сил в международных водах на суда гуманитарной флотилии "Сумуд", следующей к сектору Газа.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

    В Анкаре выразили надежду, что эта атака не помешает усилиям по достижению прекращения огня в секторе Газа.

    "С начала [миссии флотилии] мы сотрудничаем с другими странами, граждане которых входят в ее состав. В этой связи предпринимаются все необходимые шаги для скорейшего освобождения наших граждан и других пассажиров, задержанных израильскими силами безопасности. Также будут приняты правовые меры для привлечения к ответственности виновных в нападении", - подчеркивается в заявлении.

    Напомним, что ранее Израиль не разрешил движение флотилии, перевозящей гуманитарную помощь в Газу.

    Türkiyə XİN "Sumud" flotiliyasına edilən hücumu pisləyib

