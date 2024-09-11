В МИД РФ призвали Пашиняна с уважением относиться к мирным инициативам стран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала главу правительства Армении Никола Пашиняна с уважением относиться к тем, кто "ценой своей жизни боролся за мир" на Южном Кавказе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала главу правительства Армении Никола Пашиняна с уважением относиться к тем, кто "ценой своей жизни боролся за мир" на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом Захарова заявила, отвечая на вопрос News.ru касательно реализации трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года и недавних заявлений Пашиняна, в которых он исказил текст документа.

"Реализуются они [документы] не по мановению волшебной палочки, а людьми, которые вносят свой вклад, жертвуют не только временем, а порой жизнями для того, чтобы написанное стало явью. Поэтому вот так вот легковесно, если не сказать безответственно относиться к цитированию документов, мне кажется, нельзя", - сказала она.

Захарова также подчеркнула, что нужно "с уважением относиться к усилиям тех, кто вырабатывал положение соответствующих документов для достижения мира и стабильности в регионе".

"Вот это самое важное, что ответственные политики не должны безответственно относиться к тем документам, которые выработаны по итогам сложного исторического процесса", - подытожила она.