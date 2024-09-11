О нас

В МИД РФ призвали Пашиняна с уважением относиться к мирным инициативам стран

В МИД РФ призвали Пашиняна с уважением относиться к мирным инициативам стран Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала главу правительства Армении Никола Пашиняна с уважением относиться к тем, кто "ценой своей жизни боролся за мир" на Южном Кавказе.
В регионе
11 сентября 2024 г. 17:29
В МИД РФ призвали Пашиняна с уважением относиться к мирным инициативам стран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала главу правительства Армении Никола Пашиняна с уважением относиться к тем, кто "ценой своей жизни боролся за мир" на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом Захарова заявила, отвечая на вопрос News.ru касательно реализации трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года и недавних заявлений Пашиняна, в которых он исказил текст документа.

"Реализуются они [документы] не по мановению волшебной палочки, а людьми, которые вносят свой вклад, жертвуют не только временем, а порой жизнями для того, чтобы написанное стало явью. Поэтому вот так вот легковесно, если не сказать безответственно относиться к цитированию документов, мне кажется, нельзя", - сказала она.

Захарова также подчеркнула, что нужно "с уважением относиться к усилиям тех, кто вырабатывал положение соответствующих документов для достижения мира и стабильности в регионе".

"Вот это самое важное, что ответственные политики не должны безответственно относиться к тем документам, которые выработаны по итогам сложного исторического процесса", - подытожила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi