    В МИД РФ оценили влияние перемирия в Иране на переговоры по Украине

    Ход трехсторонних переговоров по Украине во многом будет зависеть от того, кого именно Белый дом назначит представителем для диалога с Тегераном после достижения перемирия между США и Ираном.

    Как передает Report, об этом "Известиям" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    По его словам, российская сторона не будет затягивать возобновление трехсторонних переговоров.

    Еще в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной с участием США "поставлены на паузу".

    "Сейчас многое зависит от решения Соединенных Штатов, кто будет представлять их на переговорах с Ираном. Если это те же переговорщики, то этот момент может быть несколько отсрочен, что в то же время не является кардинальной преградой для продолжения или движения на переговорном треке по урегулированию в Украине", - сказал Мирошник.

    Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Израиль же, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.

    Rusiya XİN İrandakı atəşkəsin Ukrayna üzrə danışıqlara təsirini qiymətləndirib

