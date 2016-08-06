​В МИД подтвердили, что в плену у талибов находится российский штурман Ми-17

Баку. 6 Августа. REPORT.AZ/ Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов подтвердил информацию о том, что россиянин попал в плен к афганским талибам.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал Кабулов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 4 августа в афганской провинции Логар совершил аварийную посадку принадлежащий Пакистану вертолет Ми-17, который направлялся в Россию для проведения ремонта. Находившиеся на борту шесть человек (по другой версии — семь, включая россиянина) были захвачены в плен группировкой "Талибан". МИД России в пятницу сообщил, что проверяет данную информацию.

"Сейчас подключены все возможности и идет процесс поиска. Будет длительный процесс установления того, кто и как, будут вестись переговоры, устанавливаться контакт", — рассказал Кабулов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он также отметил, что освобождение россиянина — штурмана вертолета Ми-17 — может быть длительным процессом.

"Этим должны в первую очередь заниматься пакистанские власти, поскольку там шесть граждан Пакистана, а наш штурман просто вел вертолет", — сказал он, напомнив, что ранее освобождение гражданина России из плена в Афганистане продлилось больше года.