В МИД Ирана заявили о вступлении в третью фазу конфликта с США и Израилем

Иран вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы МИД исламской республики Казема Гарибабади.

По его словам, первыми двумя были 12-дневная война в июне 2025 года и организованные Вашингтоном в январе 2026 года беспорядки в стране.

"Всего пока существует три фазы. Первой фазой была 12-дневная война, второй - беспорядки спустя всего семь месяцев после окончания войны. Сейчас мы входим в третью фазу", - указал он.

Он отметил, что все, что сейчас происходит вокруг Ирана, и является началом очередной фазы конфликта.

"Да, они сменили тактику, но могу сказать одно: в этой фазе они так же потерпят поражение, как и в двух предыдущих", - добавил замглавы МИД.

Он отметил, что Тегеран никогда не желал войны и не желает ее и сейчас, но считает необходимым уметь "постоять за себя" и не прекратит укреплять оборону, даже если будет достигнут прогресс на дипломатической арене.

Отметим, что президент США Дональд Трамп сегодня в соцсети в Truth Social пригрозил Ирану новой атакой в случае отказа от заключения ядерной сделки.