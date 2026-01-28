Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В МИД Ирана заявили о вступлении в третью фазу конфликта с США и Израилем

    В регионе
    • 28 января, 2026
    • 17:34
    В МИД Ирана заявили о вступлении в третью фазу конфликта с США и Израилем

    Иран вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы МИД исламской республики Казема Гарибабади.

    По его словам, первыми двумя были 12-дневная война в июне 2025 года и организованные Вашингтоном в январе 2026 года беспорядки в стране.

    "Всего пока существует три фазы. Первой фазой была 12-дневная война, второй - беспорядки спустя всего семь месяцев после окончания войны. Сейчас мы входим в третью фазу", - указал он.

    Он отметил, что все, что сейчас происходит вокруг Ирана, и является началом очередной фазы конфликта.

    "Да, они сменили тактику, но могу сказать одно: в этой фазе они так же потерпят поражение, как и в двух предыдущих", - добавил замглавы МИД.

    Он отметил, что Тегеран никогда не желал войны и не желает ее и сейчас, но считает необходимым уметь "постоять за себя" и не прекратит укреплять оборону, даже если будет достигнут прогресс на дипломатической арене.

    Отметим, что президент США Дональд Трамп сегодня в соцсети в Truth Social пригрозил Ирану новой атакой в случае отказа от заключения ядерной сделки.

    Иран США ядерная сделка Дональд Трамп Казем Гарибабади
    İran XİN: ABŞ və İsraillə münaqişənin üçüncü mərhələsinə qədəm qoyuruq

    Последние новости

    18:47

    Утверждено Соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Грузии

    Внутренняя политика
    18:45
    Фото

    Азербайджан обсудил с ЕК приоритеты энергопартнерства

    Энергетика
    18:43

    РФ и Сирия выразили настрой на дальнейшее развитие связей

    В регионе
    18:36

    Иран заявил о готовности к диалогу с США

    Другие страны
    18:24

    Премьер Литвы: Средства из кредита ЕС пойдут прежде всего на усиление ПВО

    Другие страны
    18:16

    В Азербайджане с октября 2025 года проведена вакцинация более 27 тыс. человек

    Здоровье
    18:12
    Фото

    Джейхун Байрамов посетил Музей Коммунистической партии Китая

    Внешняя политика
    18:07

    Завтра в Хатаинском районе Баку не будет воды

    Инфраструктура
    17:54
    Фото

    Главы МИД Азербайджана и КНР рассмотрели широкий круг двусторонних вопросов - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей