    В регионе
    • 02 сентября, 2025
    • 10:23
    В МИД Армении заявили о стремлении укрепления сотрудничества с Китаем

    Министерство иностранных дел Армении рассчитывает на укрепление двусторонних отношений Еревана и Пекина.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян на своей странице в соцсети "Х".

    "Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития сотрудничества на благо наших народов в новой главе, открывающей больше возможностей и связей", - отметил он.

