В МИД Армении заявили о стремлении укрепления сотрудничества с Китаем
В регионе
- 02 сентября, 2025
- 10:23
Министерство иностранных дел Армении рассчитывает на укрепление двусторонних отношений Еревана и Пекина.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян на своей странице в соцсети "Х".
"Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития сотрудничества на благо наших народов в новой главе, открывающей больше возможностей и связей", - отметил он.
Glad to accompany PM @NikolPashinyan to #China, where we marked an important milestone with the establishment of Strategic Partnership btw 🇦🇲 & 🇨🇳.— Ararat Mirzoyan (@AraratMirzoyan) September 2, 2025
We look forward to advancing our cooperation for the benefit of our nations in a new chapter of connectivity & wider opportunities. pic.twitter.com/2p9DdhVfWw
