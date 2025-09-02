В МИД Армении заявили о стремлении укрепления сотрудничества с Китаем

Министерство иностранных дел Армении рассчитывает на укрепление двусторонних отношений Еревана и Пекина.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян на своей странице в соцсети "Х".

"Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития сотрудничества на благо наших народов в новой главе, открывающей больше возможностей и связей", - отметил он.