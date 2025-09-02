Ermənistan Çinlə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir
Region
- 02 sentyabr, 2025
- 10:34
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi İrəvan və Pekin arasında ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsinə ümid edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan "X" hesabında yazıb.
"Biz daha çox əlaqələr və imkanlar açan yeni səhifədə xalqlarımızın rifahı naminə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsini səbirsizliklə gözləyirik", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
10:51
Azərbaycan və Braziliya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilibXarici siyasət
10:49
Azərbaycan və Braziliya İnvestisiyalar üzrə İşçi qrupunun ilk iclasını keçiriblərMaliyyə
10:46
Prezidentin nümayəndəsi: Xəzərdə suyun azalması səbəbindən limanlara gəmilərin qəbulu çətinləşirCOP29
10:46
Buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyənlər yenidən imtahan verəcəkElm və təhsil
10:43
Beyləqanda stomatoloq dələduzluğa görə həbs edilibHadisə
10:40
Latviyada NATO hərbçilərinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər başlayıbDigər ölkələr
10:37
Azərbaycanın basketbol komandası baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıbKomanda
10:37
"Sürətli Şans" başladı: "Azərlotereya" ilə "Toyota Corolla" və pul mükafatları qazan!Biznes
10:34