Ermənistan Çinlə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

    Region
    • 02 sentyabr, 2025
    • 10:34
    Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi İrəvan və Pekin arasında ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsinə ümid edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan "X" hesabında yazıb.

    "Biz daha çox əlaqələr və imkanlar açan yeni səhifədə xalqlarımızın rifahı naminə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsini səbirsizliklə gözləyirik", - o qeyd edib.

