В МИД Армении завершились переговоры с турецкой делегацией
В регионе
- 12 сентября, 2025
- 12:58
В министерстве иностранных дел Армении завершилась встреча с турецкой делегацией по нормализации армяно-турецких отношений.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Отметим, что турецкую делегацию возглавлял спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч.
