В МИД Армении завершились переговоры с турецкой делегацией

В министерстве иностранных дел Армении завершилась встреча с турецкой делегацией по нормализации армяно-турецких отношений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отметим, что турецкую делегацию возглавлял спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч.