    В МИД Армении завершились переговоры с турецкой делегацией

    В регионе
    • 12 сентября, 2025
    • 12:58
    В МИД Армении завершились переговоры с турецкой делегацией

    В министерстве иностранных дел Армении завершилась встреча с турецкой делегацией по нормализации армяно-турецких отношений.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Отметим, что турецкую делегацию возглавлял спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч.

    Ermənistan XİN-də Türkiyə heyəti ilə danışıqlar başa çatıb
    Armenian Foreign Ministry concludes talks with Turkish delegation

