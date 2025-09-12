İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Ermənistan XİN-də Türkiyə heyəti ilə danışıqlar başa çatıb

    Region
    • 12 sentyabr, 2025
    • 13:07
    Ermənistan XİN-də Türkiyə heyəti ilə danışıqlar başa çatıb

    Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüş başa çatıb.

    Bu barədə "Report" erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

    Qeyd edək ki, Türkiyə nümayəndə heyətinə Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıç rəhbərlik edib.

    Ermənistan Türkiyə
    В МИД Армении завершились переговоры с турецкой делегацией
    Armenian Foreign Ministry concludes talks with Turkish delegation

    Son xəbərlər

    14:13

    Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    14:12

    Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Kiyevdədir

    Digər ölkələr
    14:10
    Foto

    Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:08
    Foto

    Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    14:08

    İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:06

    Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    14:02

    Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edib

    Region
    14:01

    Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölüb

    Fərdi
    13:56

    "Moody's" Orta Dəhlizin potensialının üzə çıxarılması üçün beş əsas vəzifəni açıqlayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti