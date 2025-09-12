Ermənistan XİN-də Türkiyə heyəti ilə danışıqlar başa çatıb
Region
- 12 sentyabr, 2025
- 13:07
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüş başa çatıb.
Bu barədə "Report" erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir.
Qeyd edək ki, Türkiyə nümayəndə heyətinə Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıç rəhbərlik edib.
