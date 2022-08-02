В МЧС Армении поступило сообщение о наличии взрывных устройств на важных объектах Еревана

Сообщение о наличии взрывных устройств на важнейших объектах Еревана, в том числе в мэрии, метро и аэропорту, в воинских частях, поступило в МЧС Армении.

Сообщение о наличии взрывных устройств на важнейших объектах Еревана, в том числе в мэрии, метро и аэропорту, в воинских частях, поступило в МЧС Армении.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом отмечает пресс-служба ведомства.

"2 августа в 18:59 по местному времени в национальный центр антикризисного управления поступило сообщение о том, что в мэрии Еревана, на всех станциях метрополитена, в международном аэропорту Звартноц, по адресу ул. Баграмяна, 19, а также на всех важнейших военных и гражданских объектах заложены взрывные устройства", - говорится в заявлении.