В Марнеули заложен поселок для вынужденных переселенцев

В Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, заложен поселок сельского типа для вынужденных переселенцев.

В Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, заложен поселок сельского типа для вынужденных переселенцев.

Как передает грузинское бюро Report, в поселок, где построен 31 отвечающий современным стандартам дом, переселены семьи вынужденных переселенцев, которые долгие годы проживали в непригодных зданиях.

Реализация проекта стала возможна благодаря успешному сотрудничеству правительств Грузии и Германии в рамках грантового проекта стоимостью 10 млн евро.

Вблизи поселка планируется строительство детского сада.