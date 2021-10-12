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В Марнеули заложен поселок для вынужденных переселенцев

В Марнеули заложен поселок для вынужденных переселенцев В Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, заложен поселок сельского типа для вынужденных переселенцев.
В регионе
12 октября 2021 г. 10:58
В Марнеули заложен поселок для вынужденных переселенцев
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В Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, заложен поселок сельского типа для вынужденных переселенцев.

Как передает грузинское бюро Report, в поселок, где построен 31 отвечающий современным стандартам дом, переселены семьи вынужденных переселенцев, которые долгие годы проживали в непригодных зданиях.

Реализация проекта стала возможна благодаря успешному сотрудничеству правительств Грузии и Германии в рамках грантового проекта стоимостью 10 млн евро.

Вблизи поселка планируется строительство детского сада.

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Версия на азербайджанском языке Marneulidə məcburi köçkünlər üçün qəsəbə salınıb

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