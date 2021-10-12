В Марнеули заложен поселок для вынужденных переселенцев

В Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, заложен поселок сельского типа для вынужденных переселенцев.
Как передает грузинское бюро Report, в поселок, где построен 31 отвечающий современным стандартам дом, переселены семьи вынужденных переселенцев, которые долгие годы проживали в непригодных зданиях.
Реализация проекта стала возможна благодаря успешному сотрудничеству правительств Грузии и Германии в рамках грантового проекта стоимостью 10 млн евро.
Вблизи поселка планируется строительство детского сада.