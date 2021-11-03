В Марнеули прошел конкурс знаний, посвященный Дню Победы

В Центре интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ) в Марнеули был проведен конкурс знаний “Что? Где? Когда?", посвященный Дню Победы.
Как сообщает грузинское бюро Report, в интеллектуальной игре приняли участие учащиеся 15 общественных школ Марнеули и представители ЦИАГ.
Соревнования стартовали с минуты молчания в память о шехидах, погибших в ходе 44-дневной Отечественной войне.
Команды ответили на вопросы, связанные с историей и культурой Карабаха. Победившим командам были вручены денежные призы.
В рамках мероприятия в фойе ЦИАГ были выставлены макеты Шушинской крепости, мавзолея Вагифа, Верхней мечети Гевхар-аги, чайного дома Агдама и других исторических и культурных памятников Карабаха. Посетителям также был продемонстрирован макет цветка Харыбюльбюль - символа Победы.