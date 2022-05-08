"Азов": В Мариуполе погибли 25 тыс. человек, в основном мирные жители

В украинском городе Мариуполь погибли 25 тысяч человек, в основном мирные жители.

В украинском городе Мариуполь погибли 25 тысяч человек, в основном мирные жители.

Как передает Report, об этом сообщил офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко.

Самойленко также сообщил о потерях российской стороны в Мариуполе. Более 2500 российских военнослужащих погибли, 5 000 получили ранения.

"Мы также уничтожили свыше 60 танков и подбили 30. Это более 10% потерь врага по всей стране. Такая же ситуация с БТР, артиллерийскими системами. И на Мариуполь пришлось около 50% всех бомбардировок из РФ. 150 прилетов в день. У нас была нулевая поддержка. Ни воздушной, ни наземной, ни артиллерийской поддержки", - отметил офицер разведки.

Он подчеркнул, что полк "Азов" еще с 2014-го года анализировал военные операции для того, чтобы исследовать лучшие и самые эффективные тактики.

"Именно поэтому мы так долго удерживаем Мариуполь", - подчеркнул Илья Самойленко.

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что с "Азовстали" эвакуированы все женщины, дети и старики.

Украина и Россия договорились о прекращении огня на Азовстали с 5 по 7 мая.