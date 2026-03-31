В Махачкале из подтопленных домов эвакуировали свыше 300 человек
В регионе
- 31 марта, 2026
- 13:02
Число жителей Махачкалы, эвакуированных из подтопленных домов, превысило 360 человек.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
"По состоянию на 11.00 эвакуированных 366 человек. В пунктах временного размещения заселены 199 пострадавших", – сказали в мэрии.
Проживание для эвакуированных организовано на базе нескольких гостиниц и общежития Финансово-экономического колледжа.
Ранее сообщалось о том, что более 80 человек эвакуировали из частных домов, подтопленных в Махачкале из-за дождей, а также в городе введен режим чрезвычайной ситуации.
