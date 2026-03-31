Mahaçqalada su basmış evlərdən 300-dən çox insan təxliyə edilib
- 31 mart, 2026
- 13:17
Mahaçqalada su basmış evlərdən təxliyə edilən sakinlərin sayı 360 nəfəri ötüb.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər meriyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.
"Saat 11.00-a olan məlumata görə, 366 nəfər təxliyə edilib. Müvəqqəti yerləşdirmə məntəqələrində 199 zərərçəkmiş yerləşdirilib", – məlumatda qeyd olunub.
Təxliyə edilənlər bir neçə mehmanxana və Maliyyə-İqtisad Kollecinin yataqxanasında yerləşdirilib.
Xəbər verildiyi kimi, Mahaçqalada yağışlar səbəbindən su basmış fərdi evlərdən 80-dən çox adam təxliyə edilib. Bundan başqa, şəhərdə fövqəladə vəziyyət elan olunub.
