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В Кыргызстане уволили около 50 таможенников из-за связей с криминальными кругами

В Кыргызстане уволили около 50 таможенников из-за связей с криминальными кругами Около 50 сотрудников Таможенной службы Кыргызстана, имевших "близкие связи" с криминальным авторитетом Камчыбеком Асанбеком (Камчы Кольбаевым), уволены.
В регионе
18 октября 2023 г. 11:34
В Кыргызстане уволили около 50 таможенников из-за связей с криминальными кругами

Около 50 сотрудников Таможенной службы Кыргызстана, имевших "близкие связи" с криминальным авторитетом Камчыбеком Асанбеком (Камчы Кольбаевым), уволены.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-центр Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана (ГКНБ).

Была проведена проверка, которая и установила тех, кто был связан с Асанбеком и экс-зампредседателя таможни Райымбеком Матраимовым.

"ГКНБ продолжит выявлять и пресекать деятельность недобросовестных сотрудников в государственных органах и ведомствах. Устанавливаются и другие сотрудники, причастные к вышеуказанным нарушениям", - сообщили в ведомстве.

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