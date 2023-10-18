В Кыргызстане уволили около 50 таможенников из-за связей с криминальными кругами

Около 50 сотрудников Таможенной службы Кыргызстана, имевших "близкие связи" с криминальным авторитетом Камчыбеком Асанбеком (Камчы Кольбаевым), уволены.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-центр Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана (ГКНБ).
Была проведена проверка, которая и установила тех, кто был связан с Асанбеком и экс-зампредседателя таможни Райымбеком Матраимовым.
"ГКНБ продолжит выявлять и пресекать деятельность недобросовестных сотрудников в государственных органах и ведомствах. Устанавливаются и другие сотрудники, причастные к вышеуказанным нарушениям", - сообщили в ведомстве.