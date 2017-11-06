В Кыргызстане при столкновении автомобиля с грузовиком погибли 10 человек

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В результате аварии на автодороге Бишкек — Ош погибли десять человек, в том числе двое детей. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в МЧС Кыргызстана.

"На дороге столкнулись автомашины Honda Stepwgn и газовоз MAN. В результате погибли восемь человек, в том числе шестимесячный ребенок, еще двое скончались в больнице города Таш-Кумыра", — сообщил представитель ведомства.

Среди погибших семеро мужчин, одна женщина и двое детей, их личности устанавливаются.