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    В Кыргызстане при столкновении автомобиля с грузовиком погибли 10 человек

    Среди погибших семеро мужчин, одна женщина и двое детей, их личности устанавливаются© Shutterstock

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В результате аварии на  автодороге Бишкек — Ош погибли десять человек, в том числе двое детей. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в МЧС Кыргызстана.

    "На дороге столкнулись автомашины Honda Stepwgn и газовоз MAN. В результате погибли восемь человек, в том числе шестимесячный ребенок, еще двое скончались в больнице города Таш-Кумыра", — сообщил представитель ведомства.

    Среди погибших семеро мужчин, одна женщина и двое детей, их личности устанавливаются.

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