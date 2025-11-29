Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Кыргызстане наступил "день тишины" перед парламентскими выборами

    В регионе
    • 29 ноября, 2025
    • 09:02
    В Кыргызстане наступил день тишины перед парламентскими выборами

    В Кыргызстане наступил "день тишины" в преддверии досрочных парламентских выборов, которые состоятся 30 ноября.

    Как передает Report, агитационная кампания завершилась в 8:00 утра по местному (06:00 по бакинскому) времени. Теперь кандидатам запрещено вести любую форму предвыборной агитации в СМИ, интернете и на публичных мероприятиях.

    В стране, отмечает агентство "Кабар", будут работать 2 492 избирательных участка, еще 100 будут действовать за рубежом. Для избирателей также будут активными 27 пунктов дистанционного голосования: в аэропортах, крупных рынках, торговых центрах, следственных изоляторах, медицинских учреждениях и других местах массового скопления людей.

    Выборы пройдут по обновленной системе: в 30 округах будут избраны 90 депутатов - по три от каждого округа, при этом в тройках избранных не могут быть представители только одного пола. По данным МВД, в "день тишины" более 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут нести усиленную службу по профилактике правонарушений.

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Кыргызстана зарегистрировала для участия во внеочередных выборах в общей сложности 461 кандидата.

    По данным ЦИК, в списки избирателей было включено 4 миллиона 294 тысячи 243 избирателя.

