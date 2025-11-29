Qırğızıstanda "sükut günü" başlayıb
- 29 noyabr, 2025
- 09:20
Qırğızıstanda noyabrın 30-da keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkiləri ərəfəsində "sükut günü" başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, təşviqat kampaniyası yerli vaxtla səhər saat 8:00-da (Bakı vaxtı ilə 06:00) başa çatıb.
"Kabar" agentliyinin məlumatına görə, ölkədə 2 492, xaricdə isə 100 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək.
Seçkilər yenilənmiş sistem üzrə keçiriləcək: 30 dairədə 90 deputat (hər dairədən üç nəfər) seçiləcək. DİN-in məlumatına görə, "sükut günü"ndə hüquq-mühafizə orqanlarının 10 mindən çox əməkdaşı hüquqpozmaların profilaktikası üzrə gücləndirilmiş xidmət aparacaq.
Qırğızıstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) növbədənkənar seçkilərdə iştirak üçün ümumilikdə 461 namizədi qeydiyyata alıb.
MSK-nın məlumatına görə, seçici siyahılarına 4 milyon 294 min 243 seçici daxil edilib.