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В Кыргызстане из-за морозов школы переведены на дистанционное обучение

В Кыргызстане из-за морозов школы переведены на дистанционное обучение Все школьники в Кыргызстане с 13 декабря будут учиться дистанционно из-за сильных морозов и обострения эпидемиологической ситуации.
В регионе
13 декабря 2023 г. 10:40
В Кыргызстане из-за морозов школы переведены на дистанционное обучение

Все школьники в Кыргызстане с 13 декабря будут учиться дистанционно из-за сильных морозов и обострения эпидемиологической ситуации.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило Министерство образования и науки.

Пока точно не ясно, сколько дней продлится удаленное обучение в отдельных регионах.

Минувшей ночью в Бишкеке, по данным Кыргызгидромета, было –22 градуса, а многие интернет-приложения показывали до –29. С 12-го по 14-ое декабря станет еще холоднее, в некоторых регионах ночью столбики термометров опустятся до –28 и даже –36.

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