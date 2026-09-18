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    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В КСИР заявили о готовности продолжить войну с США

    В регионе
    • 18 сентября, 2026
    • 22:20
    В КСИР заявили о готовности продолжить войну с США

    Тегеран полностью готов среагировать на любое агрессивное действие со стороны противников страны.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об это заявил командующий сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Карами.

    "Мы на 100% готовы решительно ответить на любую ошибку врага", - сказал он.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится с лидерами стран Персидского залива на "полях" Генассамблеи ООН, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Портал Axios отмечал, что тогда же он обсудит следующие шаги в войне с Ираном.

    При этом президент США не исключал новых ударов по стране.

    "Мне предстоит принять важное решение. Хочу ли я их уничтожить или нет? Это серьезное решение. Я могу решить что угодно", - заявил он порталу.

    Эскалация на Ближнем Востоке Корпус стражей исламской революции (КСИР)
    SEPAH generalı İranın münaqişəni davam etdirməyə tam hazır olduğunu bildirib
    IRGC general says Iran fully prepared to continue conflict

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