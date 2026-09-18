В КСИР заявили о готовности продолжить войну с США

Тегеран полностью готов среагировать на любое агрессивное действие со стороны противников страны.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об это заявил командующий сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Карами.

"Мы на 100% готовы решительно ответить на любую ошибку врага", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится с лидерами стран Персидского залива на "полях" Генассамблеи ООН, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Портал Axios отмечал, что тогда же он обсудит следующие шаги в войне с Ираном.

При этом президент США не исключал новых ударов по стране.

"Мне предстоит принять важное решение. Хочу ли я их уничтожить или нет? Это серьезное решение. Я могу решить что угодно", - заявил он порталу.