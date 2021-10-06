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В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения

В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения Президент России Владимир Путин запланировал рабочие дела в день своего рождения 7 октября.
В регионе
6 октября 2021 г. 08:00
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин запланировал рабочие дела в день своего рождения 7 октября.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что российский лидер, с большой вероятностью, отпразднует этот день с близкими.

"Насколько мне известно, у него есть рабочие планы на этот день. Никто не сомневается, что по крайней мере вечером он с родными и близкими как-то отметит. Так бывает чаще всего. Сейчас уже особой нет самоизоляции", - сказал Песков журналистам.

В этом году политику исполнится 69 лет.

В прошлом году Путин отметил, что его день рождения не является национальным праздником и нескромно преувеличивать значение этого дня. Он выразил мнение, что вне зависимости от служебного положения человек должен проводить свой день рождения "в кругу своих друзей, своих близких".

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Версия на азербайджанском языке Putinin doğum günü ilə bağlı planları açıqlanıb

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