В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Эрдогана и Путина

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Дефицита тем для обсуждения на встрече президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 9 августа в Санкт-Петербурге, не будет. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Как таковой повестки еще не обсуждено, происходит обмен разными предложениям, есть о чем поговорить. Это будет первая встреча за достаточно продолжительное время, первая после того, как лидерам двух стран удалось перевернуть эту страницу, поэтому дефицита тем для обсуждения, можно сказать с уверенностью, не будет", — заявил Песков журналистам.