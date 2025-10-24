В Кремле отвергли утверждения, что саммит РФ-США в Будапеште был сорван

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг утверждения о срыве саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште и подчеркнул, что о его сроках никто не договаривался.

Как передает Report, об этом сообщили российские СМИ.

"Точных сроков проведения саммита никто не называл, о них никто не договаривался, это первое. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей", - отметил он.

Песков также напомнил, что Трамп и Путин заявляли о том, что не хотят терять время зря.

"Они не хотят собираться только ради самой встречи", - подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что Путин и Трамп не исключают возможность проведения саммита РФ и США в будущем.