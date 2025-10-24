В Кремле отвергли утверждения, что саммит РФ-США в Будапеште был сорван
В регионе
- 24 октября, 2025
- 14:13
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг утверждения о срыве саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште и подчеркнул, что о его сроках никто не договаривался.
Как передает Report, об этом сообщили российские СМИ.
"Точных сроков проведения саммита никто не называл, о них никто не договаривался, это первое. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей", - отметил он.
Песков также напомнил, что Трамп и Путин заявляли о том, что не хотят терять время зря.
"Они не хотят собираться только ради самой встречи", - подчеркнул Песков.
При этом он отметил, что Путин и Трамп не исключают возможность проведения саммита РФ и США в будущем.
Последние новости
15:01
Азербайджано-Кыргызский инвестфонд может начать финансировать международные проектыБизнес
14:51
Посол Венгрии: Предлагаем реализацию Тюркского геномного проектаБизнес
14:50
В Азербайджане ИИ будет использоваться в сфере занятости и медициныСоциальная защита
14:46
В Пакистане при взрыве у автомобиля суперинтенданта погибли трое правоохранителейДругие страны
14:44
В Азербайджане оценят готовность госструктур к внедрению ИИИКТ
14:40
Утвержден План мероприятий по объявлению города Шуша туристической столицей ОЭСТуризм
14:39
Фото
Вернувшимся в село Сейидбейли 18 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНОКарабах
14:34
Путин позвонил президенту АзербайджанаВнешняя политика
14:32