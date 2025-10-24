İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Kreml Rusiya-ABŞ sammitinin baş tutmayacağı iddialarını təkzib edib

    Region
    • 24 oktyabr, 2025
    • 14:31
    Kreml Rusiya-ABŞ sammitinin baş tutmayacağı iddialarını təkzib edib

    Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Rusiya və ABŞ liderləri Vladimir Putin və Donald Trampın Budapeştdə keçirilməsi planlaşdırılan sammitinin pozulması ilə bağlı iddiaları rədd edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV məlumat yayıb.

    "Sammitin dəqiq keçirilmə tərixini heç kim söyləməyib. Bu barədə heç kim razılaşmayıb. Bu baxımdan, konkret razılaşma olmayan bir şeyi pozmaq çox çətindir", - o qeyd edib.

    D.Peskov, həmçinin xatırladıb ki, Tramp və Putin vaxtı boş yerə itirmək istəmədiklərini bəyan ediblər:

    "Onlar sadəcə görüşmək naminə toplaşmaq istəmirlər".

    Eyni zamanda o qeyd edib ki, Putin və Tramp gələcəkdə bu sammitinin keçirilməsi ehtimalını istisna etmirlər.

