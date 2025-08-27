    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    В Кремле не стали комментировать возможную встречу президентов Азербайджана и РФ в КНР

    В регионе
    • 27 августа, 2025
    • 14:03
    В Кремле не стали комментировать возможную встречу президентов Азербайджана и РФ в КНР

    В Кремле не стали комментировать возможную встречу президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина "на полях" саммита ШОС в Китае, сославшись на то, график двусторонних встреч Путина пока готовится.

    Как передает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Мы готовим сейчас как раз график двусторонних встреч, его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями, после того, как это будет финализировано, мы вас проинформируем", - сказал он.

    Саммит ШОС пройдет в Китае 31 августа - 1 сентября.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Kreml Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin Çində mümkün görüşünü şərh etməyib
    Английская версия Английская версия
    Kremlin declines to comment on possible meeting between Presidents of Azerbaijan and Russia

    Последние новости

    15:13

    В Сумгайыте горит хлебный цех

    Происшествия
    14:59

    ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товары

    Другие страны
    14:58

    В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя

    Наука и образование
    14:50

    Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатов

    АПК
    14:42
    Фото

    Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

    Индивидуальные
    14:42

    Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентября

    АПК
    14:29
    Видео

    Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТО

    Внешняя политика
    14:26

    Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 

    ИКТ
    14:14
    Фото

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов

    Внутренняя политика
    Лента новостей