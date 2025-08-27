В Кремле не стали комментировать возможную встречу президентов Азербайджана и РФ в КНР
В регионе
- 27 августа, 2025
- 14:03
В Кремле не стали комментировать возможную встречу президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина "на полях" саммита ШОС в Китае, сославшись на то, график двусторонних встреч Путина пока готовится.
Как передает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы готовим сейчас как раз график двусторонних встреч, его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями, после того, как это будет финализировано, мы вас проинформируем", - сказал он.
Саммит ШОС пройдет в Китае 31 августа - 1 сентября.
Последние новости
15:13
В Сумгайыте горит хлебный цехПроисшествия
14:59
ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товарыДругие страны
14:58
В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителяНаука и образование
14:50
Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатовАПК
14:42
Фото
Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финалаИндивидуальные
14:42
Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентябряАПК
14:29
Видео
Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТОВнешняя политика
14:26
Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 разаИКТ
14:14
Фото