В Кремле не стали комментировать возможную встречу президентов Азербайджана и РФ в КНР

В Кремле не стали комментировать возможную встречу президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина "на полях" саммита ШОС в Китае, сославшись на то, график двусторонних встреч Путина пока готовится.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы готовим сейчас как раз график двусторонних встреч, его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями, после того, как это будет финализировано, мы вас проинформируем", - сказал он.

Саммит ШОС пройдет в Китае 31 августа - 1 сентября.