    В Краснодарском крае РФ после атаки дрона загорелся НПЗ

    В регионе
    26 сентября, 2025
    • 07:44
    В Краснодарском крае РФ после атаки дрона загорелся НПЗ

    В Краснодарском крае РФ возник пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

    Как передает Report, об этом сообщили в оперштабе региона.

    По их данным, причиной возгорания стало "падение обломков" беспилотника.

    "Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая площадь пожара составила 30 квадратных метров, его уже ликвидировали.

    На месте происшествия работают представители оперативных и специальных служб.

    

