В Краснодарском крае РФ после атаки дрона загорелся НПЗ
В регионе
- 26 сентября, 2025
- 07:44
В Краснодарском крае РФ возник пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
Как передает Report, об этом сообщили в оперштабе региона.
По их данным, причиной возгорания стало "падение обломков" беспилотника.
"Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая площадь пожара составила 30 квадратных метров, его уже ликвидировали.
На месте происшествия работают представители оперативных и специальных служб.
