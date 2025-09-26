В Краснодарском крае РФ после атаки дрона загорелся НПЗ

В Краснодарском крае РФ возник пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Как передает Report, об этом сообщили в оперштабе региона.

По их данным, причиной возгорания стало "падение обломков" беспилотника.

"Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая площадь пожара составила 30 квадратных метров, его уже ликвидировали.

На месте происшествия работают представители оперативных и специальных служб.