Krasnodarda neft emalı zavodunda yanğın baş verib

    • 26 sentyabr, 2025
    • 08:00
    Rusiyanın Krasnodar diyarında Afipski Neft Emalı Zavodunda yanğın baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, yanğınla bağlı regional fövqəladə hallara qarşı mübarizə qərargahı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, alov yerə düşən pilotsuz uçuş aparatının dağıntıları nəticəsində başlayıb.

    "Pilotsuz uçuş aparatının qalıqları qurğulardan birinin üzərinə düşüb. Yanğın 30 kv.m ərazini əhatə edib. Yanğın artıq söndürülüb, hadisə yerində fövqəladə hallar və xüsusi xidmət orqanları işləyir", - məlumatda qeyd olunur.

    Yaralılar barədə məlumat verilməyib.

    В Краснодарском крае РФ после атаки дрона загорелся НПЗ

