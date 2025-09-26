Krasnodarda neft emalı zavodunda yanğın baş verib
Region
- 26 sentyabr, 2025
- 08:00
Rusiyanın Krasnodar diyarında Afipski Neft Emalı Zavodunda yanğın baş verib.
"Report"un məlumatına görə, yanğınla bağlı regional fövqəladə hallara qarşı mübarizə qərargahı məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, alov yerə düşən pilotsuz uçuş aparatının dağıntıları nəticəsində başlayıb.
"Pilotsuz uçuş aparatının qalıqları qurğulardan birinin üzərinə düşüb. Yanğın 30 kv.m ərazini əhatə edib. Yanğın artıq söndürülüb, hadisə yerində fövqəladə hallar və xüsusi xidmət orqanları işləyir", - məlumatda qeyd olunur.
Yaralılar barədə məlumat verilməyib.
Son xəbərlər
08:32
Qazaxıstanın yeni XİN rəhbəri təyin edilibRegion
08:22
Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıbİnfrastruktur
08:14
Vens Demokratları polisə qarşı zorakılığa təhrik etməkdə ittiham edibDigər
08:00
Krasnodarda neft emalı zavodunda yanğın baş veribRegion
07:50
III MDB Oyunları: Bu gün Qəbələdə stolüstü tennis yarışı keçiriləcəkFərdi
07:14
Danimarkada Olborq hava limanı yaxınlığında yenidən PUA görüntülənibDigər ölkələr
06:51
Baş nazir: Livan hökuməti "Hizbullah"ın təxribatçı hərəkətlərini rədd edirDigər ölkələr
06:17
Cənubi Koreya Şimali Koreya gəmisinə atəş açıbDigər ölkələr
05:42