    В Краснодарском крае РФ из-за атаки дронов загорелся НПЗ

    В регионе
    • 29 ноября, 2025
    • 08:02
    В Краснодарском крае РФ из-за атаки дронов загорелся НПЗ

    В Северском районе Краснодарского края РФ в результате налета беспилотников начался пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

    Как передает Report, об этом в Telegram-канале сообщил оперштаб региона.

    "Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали", - говорится в сообщении.

    Площадь возгорания, как отмечается, составила около 100 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, персонал завода находится в убежище, добавили в оперштабе.

    Rusiyanın Krasnodar diyarında neft emalı zavoduna dron hücumu nəticəsində yanğın baş verib
