В Краснодарском крае РФ из-за атаки дронов загорелся НПЗ
В регионе
- 29 ноября, 2025
- 08:02
В Северском районе Краснодарского края РФ в результате налета беспилотников начался пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
Как передает Report, об этом в Telegram-канале сообщил оперштаб региона.
"Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали", - говорится в сообщении.
Площадь возгорания, как отмечается, составила около 100 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, персонал завода находится в убежище, добавили в оперштабе.
