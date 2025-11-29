В Краснодарском крае РФ из-за атаки дронов загорелся НПЗ

В Северском районе Краснодарского края РФ в результате налета беспилотников начался пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Как передает Report, об этом в Telegram-канале сообщил оперштаб региона.

"Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания, как отмечается, составила около 100 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, персонал завода находится в убежище, добавили в оперштабе.