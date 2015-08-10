На консульство США в Турции совершено вооруженное нападение - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Женщина, участвующая в нападение на консульство США в районе Сарыйер Стамбула, сдалась полиции. Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ. Согласно информации, женщина укрылась в одном из домой в этом районе. В результате проведенной полицией операции она сдалась.

Полиция продолжает оперативно-розыскные операции в районе.

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Баку. 10 августа REPORT.AZ/ Неизвестные совершили вооруженное нападение на здание консульства США в районе Сарыер Стамбула.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил CNNTürk.

Согласно информации, один из нападавших мужчина, другая - женщина.

В регионе проведена крупномасштабная операция. На территорию привлечены много машин скорой помощи.

После вооруженного нападения в здании также проведена операция по поиску взрывчатых веществ.