В Кыргызстане возросло число новых случаев коронавируса

Рекордные 205 случаев коронавируса выявили в Кыргызстане за сутки. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом заявили сегодня в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 22 июня 2020 года по республике зарегистрировано 205 новых случаев СOVID-19, 82 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в Киргизии за сутки случаев заболевания с начала пандемии.

Накануне скончались три пациента, инфицированные COVID-19. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 10 пациентов.Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 26 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 582 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Кыргызстане возросло до 3 356. Умерли 40 человек. Выздоровел и были выписан из больниц 2 021 пациент.